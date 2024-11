Rahvusvahelise kosmosejaama leke ähvardab viia katastroofini, kuid Roskosmos ignoreerib NASA hoiatusi

Rahvusvahelise kosmosejaama (ISS) üks osa on alates 2019. aastast lekkimas, kuid selle probleemi lahendamine on viinud NASA ja Venemaa kosmoseagentuuri Roskosmose vahel teravate erimeelsusteni. Lekke asukohaks on Venemaa PrK moodul, mis ühendab Venemaa Zvezda teenindusmoodulit jaama põhikonstruktsiooniga. Kuigi lekkest on teada juba viis aastat, ei ole selle täpne põhjus endiselt selge. Seni on venelased proovinud probleemi lahendada, näiteks sulgedes kahjustatud mooduli, kui seda parajasti ei kasutata.

Probleemi tõsidus on aga aja jooksul süvenenud, ja NASA värske raport hoiatab, et lekkest võib kujuneda tõsine oht ISS-i jätkusuutlikkusele, eriti kuna jaama plaanitakse kasutada veel vähemalt 2030. aastani. NASA ametnike sõnul võib olukord viia isegi katastroofilise rikkeni, nagu kinnitas agentuuri nõustamiskomitee esimees Bob Cabana. Roskosmos seevastu on probleemi tõsidust pisendanud ja väidab, et see ei sea jaama tulevikku ohtu.

ISS-i infrastruktuur on pidevalt kasutusel olnud alates 2000. aastast, mistõttu hakkab selle vanus paratamatult mõju avaldama. 25-aastastesse konstruktsioonidesse võivad mehaanilise pinge tõttu tekkida väikesed praod, mida soodustavad tabamused kosmoseprügi ja mikrometeoriitidega. Hetkel lekib jaamast 0,9–1,1 kilogrammi õhku päevas, mis ületab jaama normipiiri. Aprillis ulatus leke lühikest aega isegi 1,7 kilogrammini päevas, mis vihjab võimalusele, et olukord võib halveneda.

NASA ja Roskosmos on kokku leppinud, et kahjustatud moodul suletakse täielikult, kui leke muutub talumatuks. Kuid mõlemad pooled on eri arvamusel selle üle, millal võiks sellist piiri ületatuks lugeda. NASA on samal ajal astumas ettevaatusabinõusid, lisades tulevastele SpaceX Crew Dragon missioonidele lisatooli juhuks, kui astronautide kiire evakuatsioon osutub vajalikuks.

ISS-i tulevik pole aga lõputu – jaam plaanitakse 2030. aastal orbiidilt ära tuua, et see häviks Maa atmosfääris. NASA-l ei ole hetkel kavas rajada uut jaama, kuna nende tähelepanu keskendub mehitatud missioonidele Kuule ja Marsile. Kui lekkeprobleem jääb lahendamata, võib ISS-i eluiga lüheneda ja viia ootamatu lõpu alguseni, mis seaks kosmosekoostöö ja teadustöö tuleviku tõsisesse ohtu.

