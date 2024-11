REPORTAAŽ | Küla ähvardab Harku karjääride vahele lõksu jäämine. „Mina tahan elada siin lõpuni!“

Eesti ajalugu mäletab terveid külasid, mis on jäänud kaevandustele jalgu ja täielikult nende poolt alla neelatud. Esimesena meenub Ida-Virumaal Aidu küla, mis muutus alguses põlevkivikaevanduseks ja mille varemetele kerkivad nüüd elektrituulikud. Ajalool on kombeks korduda ja riigi nälg maavarade järele hävitab nüüd majapidamisi otse Tallinna külje all.