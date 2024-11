PROOVISÕIT | Elektriline G-klass: kõikjal sõitmise luksuse keskkonnahoidlik vorm

Maailmas on vähe asju, mis on kindlad läbi aegade. Need on surm, maksud ja tundub, et ka Mercedes-Benz G-klass. Viimane on läbi kahe aastakümne püsinud välisilmelt praktiliselt muutumatuna, ehkki sisemus ja kapotialune on elanud läbi revolutsiooni - G580 on täiselektriline, kirjutab Accelerista.com.