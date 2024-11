VIDEOÜLEVAADE | Maandumine paistis viimase hetkeni korrapärane. Vaata Vilniuses alla kukkunud lennuki teekonda

Rootsi lennujälgimise veebilehe Flightradar24 abil on võimalik rekonstrueerida Swiftairi kaubalennuki Boeing 737 viimne teekond ja üritada mõista, mis valesti läks. Igaüks võib lennuteekonnaga ise tutvuda siin .

Lennuk kukkus alla napilt enne seda, kui see pidanuks jõudma Žirnių gatvėl asuva lennujaamani. Täpseid asjaolusid veel selgitatakse.

Vilniuse linnapea Valdas Benkunskase sõnul on õnn, et lennuk elumajast napilt möödus ja hoovi kukkus. „Kõik maja 12 elanikku on terved ja evakueeritud,“ ütles Benkunskas.