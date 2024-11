Naisi ei elustata avalikus kohas sama tihti kui mehi. Põhjus võib peituda elustamisnukkudes

Uuringus analüüsiti kõiki ülemaailmsel turul olevaid mannekeenimudeleid, mis on mõeldud täiskasvanute südamemassaaži väljaõppeks. Uurijad leidsid, et 20 erinevast mannekeenist olid kõikidel lame torso ja ainult ühel oli rinnakate.

„Lõpuks ostsime veebist rindadega rinnaplaadi,“ ütles Szabo. „See on sarnane sellega, mida drag queen kannaks. Me panime selle oma mannekeeni peale, et elustamist harjutada.“

Szabo ütles, et naiste puhul ei ole elustamiskompressiooni tehnika erinev ja et mõlemat sugu esindavate mannekeenidega harjutamine võib aidata inimestel end mugavamalt tunda, kui nad seisavad reaalses hädaolukorras silmitsi rinnahoidja või rindadega.

„Vaatamata sellele, et naiste kehvemad elustamiskatsete tulemused on hästi dokumenteeritud, näitab meie uuring, et maailmas on olemasolevate elustamiskatsete koolitusnukkude mitmekesisuses vähe muutunud,“ ütles Szabo.