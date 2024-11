Ligi 10% Lõuna-Korea tööjõust on robotid

Aruande kohaselt on robotite kasutamine maailma tehastes viimase seitsme aasta jooksul rohkem kui kahekordistunud, kusjuures Lõuna-Korea on kõige suurema robotite tihedusega riikide nimekirja eesotsas.

Hiina on 2023. aastaks robotite kasutamisel ületanud ka Saksamaa ja Jaapani, selgub Rahvusvahelise Robootikaföderatsiooni (IFR) iga-aastasest uuringust.

Lõuna-Korea on tööstusrobotite peamine kasutuselevõtja, kus 10 000 töötaja kohta on 1012 robotit, ning on alates 2018. aastast suurendanud robotite kasutamist igal aastal 5% võrra, leidis IFR.