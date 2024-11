Uut malaaria vaktsiini antakse edasi sääsehammustusega

Teadlased on välja töötanud uue vaktsineerimisstrateegia malaaria vastu - immuunsuse suurendamine malaariat põhjustava parasiidi geneetiliselt muundatud versiooni kandvate sääskede hammustuste kaudu. Katse käigus vähendas see lähenemisviis osalejate vastuvõtlikkust malaaria suhtes, mis võib sillutada teed tõhusamatele viisidele, kuidas peatada haigust, mis nakatab aastas umbes 250 miljonit inimest.

„Need tulemused on oluline samm edasi malaariavaktsiini väljatöötamisel,“ ütles Londoni Hügieeni- ja Troopikameditsiini Kooli immunoloog Julius Hafalla. „Jätkuv ülemaailmne malaaria levik muudab tõhusamate vaktsiinide väljatöötamise kriitiliseks prioriteediks.“

Ajakirjas The New England Journal of Medicine avaldatud uuringus puutusid osalejad kokku malaariat põhjustava Plasmodium falciparum’i parasiidi modifitseeritud versiooniga sääskede hammustuste kaudu. Inimestel rändavad parasiidid maksa ja nakatavad seejärel punaseid vereliblesid. Modifitseeritud parasiidid olid konstrueeritud nii, et nad lõpetasid arenemise vahetult pärast inimesesse sattumist.

Ligi 90% modifitseeritud parasiitidega kokkupuutunud osalejatest vältis haigestumist pärast malaariasääskede hammustust.

On olemas kaks heakskiidetud malaariavaktsiini. Mõlema eesmärk on tagada pikaajaline immuunsus, tekitades antikehi, mis takistavad malaariaparasiitidel nakatuda maksarakkudesse, ning samuti on need suunatud läbimurdeliste infektsioonide vastu.

Kuid vaktsiinid on ainult umbes 75% ulatuses tõhusad ja vajavad kordussüste. Seega jätkavad immunoloogid alternatiivsete strateegiate uurimist.

Üks lähenemisviis on geneetiliselt muundatud parasiitide kasutamine. Uurimisrühm oli varem katsetanud GA1-nimelise modifitseeritud malaariaparasiidi tõhusust, mis on loodud nii, et selle areng peatub umbes 24 tundi pärast nakatumist.