ERIVÄELASE JUTUD | Sten Allik: paljud Ukrainas kasutusel olevad masinad ei vasta standarditele. Neil on vaja lihtsalt ellu jääda

„Rahuaegses armees poleks need Ukrainas kasutatavad masinad, mida vaatame suurte silmadega, isegi läbinud hankeprotsessi, sest need ei vasta ühelegi sõjalisele standardile. Seal aga ei huvita kedagi standardid, neil on vaja ellu jääda. Kuskil peab olema selline paindlikkus, et julgetaks reeglitest mööda minna,“ selgitas Milrem Roboticsis töötav Allik.