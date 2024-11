Uuring: soomlased ei pelga takistada purjus inimesel rooli istumast

Soome Liiklusturvalisuse keskuse värskest uuringust selgub, et kuigi soomlased ei pelga takistada purjus inimesel rooli istumast, on purjuspäi autoroolis vahelejäänute hulk jätkuvalt liiga suur. Eestis on olukord kahjuks märksa jubedam, kirjutab Accelerista.com.