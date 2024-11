Eesti lapsed vaimse surve all: alaealistele antidepressantide väljakirjutamine kasvab püstloodis

Eestis on ainuüksi viimase paari aasta jooksul kasvanud alaealistele antidepressantide väljakirjutamine pea kahekordseks, Fortega mõtteid jaganud asjatundjate hinnangul on eriti just tüdrukute vaimne tervis olnud surve all juba pikka aega ja põhjuseid on selleks mitmeid.