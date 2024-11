VIDEO | Uus peatükk sõjas? Vaata hetke, kui Ukrainat tabab väidetavalt mandritevaheline ballistiline rakett

„Dnipro, tavaline linn Ukrainas, oli öösel järjekordse murettekitava sündmuse keskmes. Teatavasti tulistas Venemaa välja mandritevahelise ballistilise raketi, tõenäoliselt RS-26 „Rubeži“, mis kaalub 40–50 tonni. See rakett on peamiselt mõeldud tuumalõhkepeade kandmiseks.

Ka Ukraina õhuvägi on teatanud, et Dnipro pihta tulistati mandritevaheline ballistiline rakett koos veel kaheksa raketiga ning sõjavägi tulistas neist kuus alla. Avalduses ei täpsustatud raketi tüüpi, kuid väideti, et see tulistati välja Venemaa Astrahani oblastist.