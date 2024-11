Marsi ja Jupiteri vahel olev asteroid võiks meist kõigist teha teoorias miljardärid

Mida 16 Psyche endast kujutab?

See asteroid on erakordne oma metallilise koostise poolest. Erinevalt enamikust asteroididest, mis koosnevad kivimitest või jääst, koosneb Psyche peamiselt rauast ja niklist. Mõned teadlased usuvad, et see võib olla kunagise protoplaneedi tuum, mille väliskihid hävisid varajases Päikesesüsteemis aset leidnud kokkupõrgete tõttu. Psyche majanduslik potentsiaal on tähelepanuväärne. Arvatakse, et asteroid sisaldab tohutul hulgal väärtuslikke metalle, mille väärtus võib ulatuda kvadriljonitesse dollaritesse. Kuigi selline hinnang on teoreetiline, on see andnud hoogu aruteludele asteroidikaevandamise võimaluste üle tulevikus.