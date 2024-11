VIDEO | „Järgiti Skandinaavia tehnoloogiaid.“ Lääne-Siberis laotati asfalt otse lume peale

Kurgan on Kurgani oblasti halduskeskus, mis asub Lääne-Siberis Toboli jõe ääres. Kurganis algab astronoomiline talv talvisel pööripäeval ehk 21. või 22. detsembril. Kliimatingimuste tõttu algavad, aga talvised ilmastikuolud varem, reeglina juba novembris. Asfaldi paigaldamine lumele põhjustab halva nakkuvuse aluspinnaga, kuna lumi ja jää takistavad materjalide sidestumist. Sulamise järel muutub aluspind ebastabiilseks, mis viib asfaldi kohese lagunemiseni. Seepärast võib öelda, et asfaldi paigaldamine lumele on väga halb idee.