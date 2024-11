SpaceX katsetas Starshipi, kuid ei suutnud seda maandumisel taas „kinni püüda“. Starti jälgis Musk koos Trumpiga

Starship ja Super Heavy moodustavad suurima ja võimsaima kosmoselendude kompleksi ajaloos. Selle kõrgus ulatub 121 meetrini, millest 71 meetrit moodustab kanderakett ja 50 meetrit kosmoselaev ise. Mõlemad osad on tehtud nii, et neid saab korduvalt kasutada, mis on oluline samm kosmoselendude kulude vähendamisel. Selle käivitamiseks kasutati 4500 tonni kütust. Super Heavy on varustatud 33 Raptori mootoriga, samas kui Starshipil olevate mootorite arv on kuus.