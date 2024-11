KUULA | Olukorrast digiriigis: mida tähendab avalik teave ja miks see alati ikkagi avalik pole?

Asjaolu, et mainitud seadust on aja jooksul vähe muudetud, näitab Uuselu sõnul ühelt poolt seaduse sobivust erinevate olukordade lahendamiseks. Teisalt tekitab seesama asjaolu tänapäeval ka ühe ebakõla. „Mure on selles, et kuna see seadus loodi nii kaua aega tagasi, on see pigem orienteeritud paberkandjal olevale teabele. Täna me räägime aga eelkõige digiriigist ja peame mõtlema, kuidas seda seadust kõige paremini digiriigis rakendada,“ lausub Uuselu.