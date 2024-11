USA president Joe Biden kiitis heaks jalaväemiinide Ukrainale andmise, seda kinnitasid kaks Ameerika ametnikku The Washington Posti vahendusel ja hiljem ka Pentagoni esindaja. Otsus tehti eesmärgiga aidata Ukraina relvajõududel tõkestada Venemaa armee edasitungi Ida-Ukrainas.

Allikate sõnul soovib USA administratsioon miinide ja teiste relvatarnetega parandada Ukraina kaitsevõime tõhusust. Ukraina on võtnud kohustuse mitte paigutada miine tihedalt asustatud aladel. Biden on samuti lubanud toetada Ukraina demineerimispüüdlusi pärast sõja lõppu, et vähendada miinide ohtu tsiviilelanikele.