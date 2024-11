VIDEO | Vene riigitelevisioon eputab saagiks saadud USA tehnikaga. Kas Vene armee suudab seda tõesti kasutada?

Viimase 17 kuu jooksul, kui Ukraina on kasutanud lahingutegevuses Ameerika Ühendriikide päritolu M2 Bradley jalaväe lahingumasinaid, on venelased trofeedeks saanud vähemalt viis sellist 30-tonnist sõjamasinat. Vähemalt ühte neist viiest Bradleyst kasutavad venelased Ukraina armee vastu. Eelmisel nädalal venelaste levitatud videos on näha modifitseeritud endist Ukraina M2 Bradleyt, mida kasutab nüüd Vene armee 30. motolaskurbrigaad. See brigaad on osa Venemaa väegrupist, mis tungib kindlustatud Pokrovski linna peale Selõdove poolt.