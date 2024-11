Aaviksoo: peame tegema 180 kraadi vastupidi – mobiile ei tohi koolis ära keelata

„Kuigi on tohutult palju riske ja tohutult palju tuleb detailidega tööd teha ja kõik ei ole kuld, mis hiilgab – aga vähemalt oleks selles olemas mingi mõte. Ja kui seda teha, siis need noored, kes sellest osa saavad, on 20 aasta pärast paremad ja targemad, kui siis, kui teha vastupidi,“ leidis Aaviksoo.

Sotsiaalteadlane Marju Lauristin leidis samal arutelul, et just andmeküllane ühiskond on see, milles on mõeldud uus tehnoloogia ja inimesi tuleb valmistada ette sellises ühiskonnas toimetulekuks. Ta leidis, et andmestikuga seotud temaatika peab olema üldhariduse peatemaatika, kuigi tavakodaniku jaoks on see igapäevateema.