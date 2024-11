Eestlaste hinnangul ei tohiks nutitelefoni hind ületada 540 eurot

25% uuringus osalenud inimestest ütles, et ostsid enda praeguse nutitelefoni viimase kahe aasta jooksul, 22% viimase 3 aasta jooksul ja kõige suuremal osal ehk 27% eestlastest on uue nutitelefoni soetamisest möödas enam kui 3 aastat.

„Eks see mingis osas näitab üldisi majandusolusid ja tunnetust tarbijate seas. Rahaline seis on keeruline, seega peab iga asja ostu hoolikalt kaaluma. Siiski tasub arvestada, et tegemist on keskmisega, ligi viiendik vastajatest on uue telefoni eest valmis tasuma 1000 eurot ja enamgi,“ kommenteeris Samsung Eesti kommunikatsioonijuht Eneken Viks.