Rahva hääl Ülemiste linnaku moodi: tööampsajad palgati rahvalt meelsusallkirju koguma

„Töö sisuks on toetusallkirjade kogumine tänaseks bussiliini nr 64 võimalikuks taasavamiseks, mis on oluline ühendus Väike-Õismäe ja Mustamäe suunalt Ülemiste Citysse tulevate inimeste jaoks. Toetusallkirjade kogumine toimub veebikeskkonda rahvaalgatus.ee, Sinu roll on inimeste teavitamine ja allkirja andmiseks õigesse kohta suunamine. Ootame, et tubli tööampsaja korjaks tunnis vähemalt 6 toetusallkirja! Tööamps kestab seni kuni vajalik arv allkirju on korjatud. Vihmastel päevadel ja nädalavahetusel küsitlemist ei toimu!“ – selline oli Ülemiste linnaku pakutava tööampsu sisu.