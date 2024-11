KUULA | Olukorrast digiriigis: hädaabikõne on muutumas hädaabisuhtluseks

Soosuu ütleb, et konkursi võit tuli talle endale ootamatult. „Tegelikult väga pikka IT-juhi töökogemust mul ei ole, aga ma arvan, et see auhind tuli tänu sellele, et sa pead armastama oma tööd, tegema seda südamega ning sul peab olema kindel eesmärk ja siht, kuhu tahad jõuda,“ räägib Soosuu, kes õppis IT-juhtimist Estonian Business Schoolis (EBS).