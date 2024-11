Selle nädala „Ekspress eetris“ | Hannaliisa Uusma: kõrvalseisja jõud - miks on oluline lähisuhtevägivallast mitte mööda vaadata?

Lisaks arutatakse kõrvalseisjate rolli lähisuhtevägivalla juhtumites – milline on nende vastutus ja kuidas saavad nad toetada ohvrite õiguste ja turvalisuse eest seismist. Kõrvalseisjate aktiivne roll ja vastutus lähisuhtevägivalla juhtumites on oluline, sest igal inimesel on võimalus aidata tugevdada ohvrite kaitset ja muuta ühiskonda turvalisemaks.

Lähisuhtevägivald on Eestis tõsine probleem, mille all kannatavad mitmed ohvrid, eriti just naised ja lapsed. Vägivald võib esineda füüsilise, vaimse, seksuaalse või majandusliku kontrollina. Uusma tutvustab ka Kersti Kaljulaidi Fondi rolli ning tegevusi lähisuhtevägivalla ennetusel.

25. novembri on ÜRO nimetanud rahvusvaheliseks naiste vastu suunatud vägivalla lõpetamise päevaks (International Day for the Elimination of Violence against Women). Selle puhul on President Kaljulaidi Fond käivitanud „Koos Tugevamad oranži eriprogrammi“, et juhtida tähelepanu lähisuhtevägivalla probleemile ja selle lahendustele