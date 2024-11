„Ootavad Trumpi tulekut.“ Kas Vene armee hakkab varsti ohustama Ukraina suurlinna Zaporižžjat?

Üks Venemaa armee eesmärke Ukrainas on Zaporižžja linn. Vene-Ukraina sõja jooksul pole Vene armee seda linna okupeerinud, kuid see ei takistanud Moskvat 2022. aasta „referendumi“ tulemusena Zaporižžjat Venemaa föderatsiooni koosseisu arvamast. Praegu jääb rindejoonest kuni oblastikeskuseni vähem kui 40 kilomeetrit.

Zaporižžja uus reaalsus on praegu igapäevased rünnakud venelaste liugpommidega. Venemaa armee on neid aktiivselt kasutanud alates septembrist. Vene lennukid lasevad pommid lendu okupeeritud territooriumi kohal, jäädes Ukraina õhutõrje tuleulatusest välja. Liugpommide tagajärjel on Zaporižžjas surma saanud juba kümned tsiviilisikud. Sajad majad on tugevalt kahjustatud või hävinud.