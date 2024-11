KUULA | Millega tegeleb Erasmus Student Network?

Selle taskuhäälingu osa külalised on Erasmus Student Network Tallinn vabatahatlikud Oleksandra Leonovych ja Taissija Malinovskaja. Saatejuht Sabina Sägi uurib, kellele see organisatsioon mõeldud on, kust tuleb Eestisse keskmiselt kõige rohkem vahetusõpilasi ja miks nad just selle valiku teevad.