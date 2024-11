„Kes meid kaitseb suure riigi eest!“ Harjumaale on valitsuse juhtimisel tekkimas uus saar, aga mitte keset merd, vaid keset mürisevaid kaevandusi

Valitsuse korraldusel tegutseval töörühmal on valminud esimene visuaalne vaade Harjumaa aladest, kus riik tahab hakata tulevikus paekivi, liiva ja kruusa kaevandama. Vähemalt ühe küla elanikes tekitab pehmelt väljendades nõutust ja pahameelt aga teadmine, et nende kodukohta ähvardab tulevikus pea kõigist ilmakaartest kaevanduste piiramisrõngasse jäämine. Keset lõhanguid, tolmu, voorivaid veokeid ja sügavaid karjääre on sündimas on Laabi saar – esimene omataoline Eestis.