Suurem kui sinivaal: Saalomoni saarte juurest avastati maailma suurim korall

National Geographic’u ekspeditsiooni käigus avastati Saalomoni saarte vetest maailma suurim korall, mille mõõtmed on võrreldavad sinivaalaga. Korall on 34 meetrit lai, 32-meetrise läbimõõduga ja 5,5 meetrit kõrge ning selle vanus võib küündida üle 300 aasta. Avastatud korall on erakordselt heas seisukorras, mis teeb sellest teadlaste jaoks lootuse sümboli, kuna paljud teised suured korallid on kliimamuutuste ja ookeani soojenemise tõttu tugevalt kahjustada saanud.

Koralli leidis National Geographic’i ekspeditsioonil töötanud operaator Manu San Félix, kes uuris laevavrakke kaardistatud alal. Koos oma poja Iñigoga otsustas ta tundmatut objekti lähemalt uurida. Manu San Félix võrdles seda avastust suure katedraali nägemisega vee all ja rõhutas, et see korall on eksisteerinud juba sajandeid ning asus näiteks Napoleoni ajal seal samas kohas.

Koralli avastamine on teadlaste jaoks võrreldav maailma kõrgeima puu leidmisega. See toob esile ookeanide endiselt peidus olevad saladused, mida satelliidid ja droonid ei suuda tuvastada. Enne seda leidu peeti maailma suurimaks koralliks Samoa rahvuslikus merekaitsealal asuvat Big Mommat, mille läbimõõt on 22,2 meetrit ja vanus üle 500 aasta. Uus korall erineb vormilt, meenutades rohkem sulavat jäätist. Uus korall asub väga sügaval ja väljaspool taifuunide piirkonda, mis aitab selgitada selle suurepärast seisukorda. Piirkond on ookeani tormidest üldiselt kaitstud ja pakub korallile stabiilset keskkonda.

Saalomoni saarte ametivõimud näevad selles korallis potentsiaali turismi arendamiseks, mis võiks tuua piirkonda uusi töökohti ja aidata loodust säästvamat majandust edendada. Koralliperekonda Pavona clavus kuuluv korall on oluline elupaik paljudele mereorganismidele, nagu kalad, krabid ja krevetid. Koralli vanus ja suurus võivad anda teadlastele olulist teavet ookeani ökosüsteemide ajaloo kohta. Uuringud koralli juures on alles algusjärgus, kuid teadlased loodavad nende abil paremini mõista ookeani elu mitmekesisust ja kestlikkust, see on tõeline aken ookeanielu ajalukku.

