Vastab abilinnapea Roose: miks lõpetatakse linnaelanikelt tasuta aiajäätmete vastuvõtt ja mis nüüd saama hakkab

Tallinna Strateegiakeskuse juhi, linnakantsler Kairi Vaheri 15. oktoobril allkirjastatud käskkiri ütleb, et Tallinna Ringmajanduskeskuse hallatavates jäätmejaamades hakatakse uuest aastast selliseid biolagunevaid aiajäätmeid nagu puulehed, muru ja oksad vastu võtma hinnaga 6,1 eurot kuupmeetri kohta.

See tähendab, et tallinlane peab edaspidi 100-liitrise koti eest maksma 61 senti. Varem oli võimalik aiajäätmeid ja oksi jäätmejaamades kuni 0,6 m3 ulatuses tasuta ära anda ning suuremate koguste puhul oli hind 20,30 eurot kuupmeetri kohta.

AP: Kui proovida see muudatus rahasse panna, siis kui palju linn loodab kokku hoida otsusega tasuta aiajäätmeid enam mitte vastu võtta? Mis summa näiteks sel aastal teenusele kulus ja mitu kotitäit umbes aiajäätmeid kokku korjati?

MR: Eelmise, 2023. aasta jooksul toodi linna ringmajanduskeskustesse aia- ja haljastujäätmeid kokku 53 583 korral. On justkui üldteada arusaam, et aia- ja haljastujäätmete äraandmine on tasuta.