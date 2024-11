Tohoh! Psühhedeelsed seened võivad teadlaste sõnul aidata depressiooni vastu võidelda

Põhjalikud teadusuuringud viitavad sellele, et psilotsübiin – psühhedeelse toimega aine, mida leidub „maagilistes seentes“ – võib aidata vaimsete häirete, eriti depressiooni, ravis. Mõju võib olla tuntav juba esimesel kasutuskorral, ning hiljutine uuring näitab, et psilotsübiini positiivne mõju võib kesta isegi aasta.

Uurijad on alustanud psilotsübiini pikaajalise mõju võrdlemist tavapäraste antidepressantidega. Selliste uuringute puhul on oluline, et katsealused ega arstid ei teaks, kes saab psilotsübiini, antidepressante või platseebot, mis vähendab kallutatuse riski. Üks hiljutine uuring kestis kuus kuud ja tulemused avaldati 2021. aastal.