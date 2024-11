Ohtlik nii vanadele kui ka noortele: Leedus levib tõsine pneumokoki-nakkus

Leedu Rahvatervise Keskuse andmetel on 2024. aasta algusest kuni oktoobrini registreeritud Leedus 201 pneumokoki-nakkuse juhtu. Sellest 16 juhtumit on esinenud lastel vanuses 0–7 aastat ning 185 juhtumit täiskasvanutel vanuses 18–94 aastat. Viimastel aastatel on nakkusjuhtude arv tõusnud: 2022. aastal esines 3,1 juhtu 100 000 elaniku kohta, kuid 2023. aastal tõusis see näitaja 4,7 juhuni. Leedu spetsialistid rõhutavad, et haiguse kontrolli all hoidmiseks on oluline vaktsineerida vähemalt 90% lastest. Praegu vaktsineeritakse Leedus igal aastal umbes 80% lastest.