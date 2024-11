Kas Uraanil ujub kala? Teadlased arvavad, et planeedi kuudel võivad olla elu jaoks sobivad tingimused

Uraani ümbritsevad salapärased maailmad võivad peita elu jaoks sobivaid tingimusi. Uraan, meie päikesesüsteemi üks kaugeimaid ja külmemaid planeete, on aastakümneid olnud teadlaste jaoks mõistatus, eriti pärast NASA kosmoseaparaadi Voyager-2 möödalendu 1986. aastal. Toona saadud andmed näitasid, et Uraan ja tema viis suurt kuud on täiesti elutud ja ilma geoloogilise aktiivsuseta. Kuid uus uuring viitab, et Voyager-2 missiooni ajal tabas päikesesüsteemi äge magnettorm, mis võis muuta ja moonutada andmeid, jättes planeedist eksitava pildi.

Hiljutised analüüsid näitavad, et Uraani kuud võivad olla hoopis palju põnevamad, kui seni arvati. Mõnede teadlaste hinnangul võivad nende jäise pinna all olla vedelad ookeanid, mis võivad isegi elu toetada. See teooria paneb teadlased mõtlema, et Uraani ümbrus pole sugugi elutu, vaid võib peita elu võimalusi sarnaselt Saturni kuu Enceladusega, mille pinnalt on avastatud veejugasid, mis viitavad võimalikele ookeanidele.

Uraan on unikaalne oma eripärase pöörlemistelje poolest: ta on pigem külili. Erinevalt teistest planeetidest on tema pöörlemistelg peaaegu orbiidi tasandil, mis muudab ta päikesesüsteemi üheks salapärasemaks objektiks. Lisaks sellele on Uraani magnetväli ebatavaline, kuna asub planeedi keskpunktist veidi nihkes. See avastus tekitas küsimuse, kas planeedi ja tema kuude pinna all võib olla rohkem peidus, kui algselt arvatud.

Voyager-2 kosmosesondi projektis osalenud astronoom Linda Spilker, avaldas rõõmu, et 1986. aasta andmed on toonud uusi avastusi. Kaasaegne tehnoloogia on võimaldanud andmeid põhjalikumalt analüüsida ja nende kaudu saada põnevaid vihjeid võimaliku elu kohta. Spilkeri sõnul on rõõmustav teada, et vana andmestik võib tuua uusi läbimurdeid ja suunata tulevasi missioone.