Eestis Kühne + Nageli IT-keskuse üles ehitanud Mart Ambur vahetab töökohta

„Mulle pakub suurt motivatsiooni näha ja luua arengut. Iute on kiiresti kasvav finantstehnoloogia ettevõte ja nüüd on suurepärane võimalus vaadata strateegia uue pilguga üle, et ärikasvu toetamiseks vajalikke täiendusi või muudatusi teha,“ rääkis ta.

„Mardil on kogemus globaalsete äriprotsesside tehnoloogilisel kasvatamisel ja optimeerimisel, samuti erinevate meeskondade juhtimisel. Rõhk on seejuures sõnal „kasumlik“. Ta on žonglöör, kes on suutnud stabiilselt oma etteastet esitada globaalsele publikule, tehes seda heatahtliku naeratusega. Olen veendunud, et see tuleb kasuks nii finantstehnoloogia valdkonna kiirest arengust tulenevate võimaluste realiseerimisel kui ka meie IT-tiimis töötavate andekate inseneride eestvedamisel,“ ütles Sild.