Euroopa kõige õhem kokkupandav telefon nüüd Eestis saadaval

Kerge ja mugav

MagicOS 8 operatsioonisüsteemiga HONOR Magic V3 loob uue paindlikkuse standardi, asendades vajaduse kolme seadme – telefoni, tahvel- ja sülearvuti järele. Suletuna näeb ta välja kui tavaline telefon, kuid avatuna muutub ta Euroopa kõige õhemaks – alla 5 mm – multifunktsionaalseks seadmeks. See võimaldab vähendada keskmise, igapäevaselt kaasaskantava koti või seljakoti kaalu kuni 4–5 kg ja vältida pikaajaliste terviseprobleemide, mis on seotud perioodilise suurte raskuste kaasas kandmisega, tekkimise riski. HONOR-i värskest uuringust selgus, et sellise kaaluga kotti, mis on pungil täis erinevaid seadmeid, kannavad inimesed kaasas tavaliselt iga päev.

Vastupidavus, mis on kohandatud mis tahes tingimusteks

Tänu vastupidavale alumiiniumisulamist raamile, tugevate hingedega konstruktsioonile ning õhukesele polstrikihile ekraani ja pinna vahel on Magic V3 kõige vastupidavam kokkupandav telefon turul, mis talub igasuguseid kukkumisi ja lööke. Selle IPX8 veekindluse reiting tagab ka selle, et telefon töötab olenemata ilmast – olgu selleks lumi, vihm või madalad temperatuurid.

Võimas aku ja katkematu kasutus kogu päeva jooksul

Magic V3-l on 12 GB töömälu, seega töötab Android 14 operatsioonisüsteem kiiresti, multifunktsionaalne töö või meelelahutus koos paljude rakendustega ja nende vahel liikumine on kiire ning sujuv. Telefoni on integreeritud ka kuni 512 GB mälumahtu dokumentide, fotode, filmide või muusika jaoks ning kui see otsa lõppeb, saavad kasutajad ligipääsu ka Google Cloudi andmesalvestusele, mis suurendab mälumahtu. Lihtsustatud on ka otsing ja teabe leidmine – Magic V3 pakub uuenduslikku Magic Portali otsingufunktsiooni, mis võimaldab kiiremini soovitud sisuni jõuda.