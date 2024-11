Kia EV-seeria värske täiendus – kauaoodatud EV3 jõuab peagi Eestisse

Kia EV-seeria on viimastel aastatel muutunud elektriautode turul üheks silmapaistvamaks. Alates EV6 debüüdist aastal 2021, mis võitis lisaks südametele ka mitmeid auhindu nii disaini kui jõudlusega kuni muljetavaldava EV9 lipulaevani, on Kia tõestanud end usaldusväärse ning uuendusliku valikuna. Kia eesmärk on aastaks 2028 tuua turule 15 täiselektrilist mudelit ning väske panus ambitsioonika eesmärgi täitmiseks ehk kompaktne linnamaastur EV3 on kohal ning novembri lõpust Kia esindustes proovisõitudeks valmis.