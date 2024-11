„Atmosfääri tsirkulatsioon on muutunud.“ Ilmateadlane selgitab, miks on tänavune november Eestis tavatult rahulik olnud

Sügistormid, nagu enamik Eestisse jõudvaid torme, tulevad lääne poolt, nn ilmaköögist Islandi lähedalt. Seega pole just klimatoloogiliselt korrektne väide, et idast tuleb vaid halba… Külma tehakse meile ka põhjast, Soome poolt, ulatuslikud antitsüklonid Peipsi taga aga hoiavad suviti ilma kuiva ja kuuma.

Eesti tuulte režiimi on uurinud klimatoloog Jaak Jaagus. On selgelt väljakujunenud tormihooaeg septembrist märtsini, kui esineb umbes 90% kõikidest tormidest. Kõige sagedasemad on tormid rannikul novembris, detsembris ja jaanuaris. Suvel tekib torme vaid üksikjuhtumitel ja sugugi mitte igal aastal.