„Kõigest“ 15 aastat peale Muski: Venemaa hakkas arendama oma korduvkasutatavat raketti, mida esitletakse, kui oma leiutist

Venemaa, olles kaua eitanud korduvkasutatavate rakettide majanduslikku mõttekust, on nüüd hakanud oma „Кузнечик“ (e.k rohutirts) projekti raames arendama taaskasutatavat raketti Amur. Varasemalt, 2016. aastal, kinnitasid Roskosmose ametnikud, et korduvkasutatavuse majanduslik kasu ei ole nende jaoks ilmne. Samal seisukohal olid toona ka teised riigid, näiteks Euroopa ja Jaapan, kes otsustasid keskenduda ühekordsetele rakettidele.

Hiljutine uudis Moskvast viitab sellele, et Venemaa kavatseb luua Amur raketi maandumistesti jaoks prototüübi, mida nimetatakse samuti Rohutirtsuks. Prototüübi arendamise eesmärgiks on lahendada Amur raketi vertikaalse maandumisega seotud tehnilised väljakutsed. TASSi andmetel alustatakse Amuri eksperimentaalse etapi ettevalmistustega järgmisel aastal.

Praegu on Venemaa umbes 15 aastat SpaceX-ist maas. Lisaks Venemaale on Euroopa Kosmoseagentuur alustanud 2020. aastal sarnase programmi rahastamist ja ka Hiina firmad töötavad juba katsetuste kallal. USA-s on Blue Origin suutnud oma suborbitaalset New Shepard raketti edukalt maandada, ning lähikuudel plaanib ettevõte kosmosesse saata suurema New Glenn raketi, mille esimese astme maandumine toimub drooni peal.