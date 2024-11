Müstika: keegi on kosmoses liigutanud vana Briti satelliiti, kuid kes ja milleks, pole teada

Igivana Briti satelliit Skynet 1A on ootamatult oma asukohta muutnud, kuid keegi ei tea, kes selle liikumise põhjustas või miks. Satelliit saadeti orbiidile 1969. aastal ning pidi algselt tegutsema Briti relvajõudude krüpteeritud sõnumite edastamiseks. Kui satelliit lakkas töötamast ja oletati, et see triivib Aafrika rannikut mööda edasi ja lõpuks kukub India ookeani. Kuid ootamatult avastati, et Skynet-1A asub nüüd Ameerika kohal umbes 36 000 km kõrgusel.

Satelliidi juhuslik triiv uude asukohta on äärmiselt ebatõenäoline, mis viitab sellele, et keegi on selle liikumist suunanud. Ekspert Stuart Ives märgib, et satelliit liigub praegu „gravitatsioonitunnelis“, mis tekitab ohu, et see võib teiste satelliitidega kokku põrgata. Samuti viitab ta sellele, et satelliidi liigutamine on ohuks teistele kosmoseaparaatidele.