Austraalia valitsus kavatseb alla 16-aastatele keelata ligipääsu sotsiaalmeediale ja videomängudele

See võib tähendada, et alla 16-aastased noored ei pääseks ligi mitmetele sotsiaalmeediaplatvormidele nagu Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, kuid ka Youtube. Keeld laieneks arvatavasti ühtlasi mitmetele online-videomängudele.

Selle rakendamiseni on eeldatavasti veel mõnda aega (ABC andmetel vähemalt 12 kuud) ja seda on ilmselgelt raske kontrollida, kuid kui see vastu võetakse, muudab see täielikult nende veebiplatvormide struktuuri Austraalia suurte ettevõtete jaoks.

Kuna mõlemad suuremad erakonnad on suures osas ühel meelel ja valitsuse ametiaja lõpuni on jäänud kaks nädalat, on tõenäoline, et valitsus suudab oma eesmärgi saavutada, milleks on õigusakti vastuvõtmine enne aasta lõppu.