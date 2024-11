Uueks aastaks lõpetab Windows Mail töötamise

Microsoft uuendas hiljuti ametlikku dokumentatsiooni, et selgitada, et toetuse lõppemisega lõpetavad rakendused 31. detsembril 2024 täielikult töö.

Nüüdseks uuendatud tugidokumendis seisab, et praegu liigutatakse olemasolevaid kasutajaid uuele Outlook for Windowsile. „Pärast 31. detsembrit 2024 ei saa kasutajad enam Windows Maili ja Calendariga e-kirju saata ja vastu võtta,“ teatas Microsoft.

„Kõik kohalikud e-kirjad, kalendrisündmused ja kontaktid, mis on salvestatud Mailis, Calendaris ja People’is, jäävad eksporditavaks,“ selgitati dokumendis. See tähendab, et kõik need andmed saab uutesse rakendustesse ümber tõsta.