Politsei konfiskeeritud iPhone’id hakkasid teadmata põhjusel taaskäivituma

Detroitis ei ole politseil aimugi, miks iPhone’id taaskäivituvad, kuid nad kahtlustavad, et tegemist võib olla iOS 18.0 turvafunktsiooniga. Veelgi kummalisem on see, et taaskäivitamine toimus telefonides, mis olid lennurežiimis ja üks oli Faraday kasti sees, mis blokeerib tavaliselt välissignaalid. Politsei kahtlustab, et telefonid võisid kuidagi omavahel suhelda.

„Konkreetsed tingimused, mis peavad eksisteerima, et need taaskäivitused toimuksid, on teadmata ning edasised testid ja uuringud peaksid lisama rohkem spetsiifikat uuele takistusele, millega me nüüd silmitsi seisame. Mis on teada, on see, et see mingi uus „omadus“ on suurendanud raskusi digitaalsete tõendite kohtuekspertiisi säilitamisel,“ seisab dokumentides.