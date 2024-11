ERIVÄELASE JUTUD | Sverre Puustusmaa: sakslastel ei ole ohutunnet, kuigi nende enda armee on kehvas seisus

Tactical Foodpack tegutseb juba teist aastat Saksamaal. „Saksa täpsus on muinasjutt. Bürokraatia on seal tohutu. Nad on ikka šokis, kui sul faksi ei ole,“ rääkis ettevõtte juht Puustusmaa.

Firma asutamise mõte tekkis 2014. aastal Ukrainas. „Side oli maas ja jäime kinni päris pikalt. Siis ma mõtlesin, et varustus, mida erioperaator kaasas kannab, on ikka kallis. Ja sinust on tehtud justkui Lamborghini, aga pead sõitma toiduõliga,“ selgitas ta. „Mul on hea meel näha, et Eesti tahab selles osas teha paremini. Sõdur peab olema hästi söönud,“ rääkis Puustusmaa.