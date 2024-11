USAs hakatakse lõpuks ametlikult keelama fenüülefriini nohurohtudes kasutamist

Täpsemalt andis FDA välja ettepaneku eemaldada suukaudne fenüülefriin ravimite nimekirjast, mida ravimitootjad võivad lisada.

Tegelikult ei saa aga ravimitootjad pärast eemaldamist enam fenüülefriini lisada ajutise ninakinnisuse leevendamiseks mõeldud toodetesse, kirjutab ARS Technica.

„FDA roll on tagada, et ravimid oleksid ohutud ja tõhusad,“ ütles FDA ravimite hindamise ja uuringute keskuse direktor Patrizia Cavazzoni. „Olemasolevate andmete läbivaatamise põhjal ja kooskõlas nõuandekomitee nõuannetega astume järgmise sammu protsessis, et teha ettepanek suukaudse fenüülefriini eemaldamiseks, kuna see ei ole nina dekongestandina efektiivne.“

See aine on ravimite koostises eksisteerinud juba 1976. aastast, kuid eriti hakati seda kasutama aastast 2006, mil ravimiturult asuti kõrvaldama pseudoefedriin, mis on ühtlasi metamfetamiini lähteaine.

Fenüülefriini puhul on mh tuvastatud, et see metaboliseerub soolestikus nii tugevalt, et jätab kehas aktiivseks vähem kui 1 protsendi tarbitud annusest ning sellel puudub igasugune toime. Seejärel hääletaski FDA nõustajate paneel ühehäälselt, 16:0, et fenüülefriini suukaudsed annused ei ole kinnise nina ravimisel tõhusad.