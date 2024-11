VIDEO | „Olete määratud lähimasse istandusse puuvilla koristama.“ USA mustanahalisi tabas rassistlike sõnumite laine

„FBI on teadlik inimestele üle kogu riigi saadetud solvavatest ja rassistlikest tekstisõnumitest ning on selles küsimuses ühenduses justiitsministeeriumi ja teiste föderaalvõimudega,“ seisis FBI avalduses.

Väikeste erinevustega, kuid sarnase sisuga tekstisõnumis antakse täpselt välja valitud inimestele teada, et nad on määratud tööle puuvillaistandusse. Paljude jaoks hirmuäratav on olnud teadmine, et osad SMSid algavad ka inimese nime sisaldava pöördumisega.

Tüüpilise SMSi sisu on järgmine:

„Olete määratud lähimasse istandusse puuvilla koristama. Ole valmis kell 13.00 TÄPSELT koos oma asjadega. Meie juhtivad orjad korjavad teid peale pruuni kaubikuga. Olete määratud Istanduste Rühmas C“ – selline näeb välja üks versioon SMSist, mis massiliselt liikvele on läinud.

Portaal Mashable kirjutab, et teiste seas on saanud sellise SMSi Alabama, Clemsoni ja Alabama osariigi ülikooli mustanahalised üliõpilased. Ohio osariigi ülikooli meedia- ja avalike suhete asepresident Benjamin Johnson kinnitas Mashable’ile, et tekstisõnumi said kätte ka selle õppeasutuse üliõpilased.

Johnson ütles, et sõnumitest teatati ülikooli büroole, mis tegeleb ahistamise ja diskrimineerimisega seotud kaebustega. Ülikool on pakkunud tuge ka üliõpilastele, kes teksti said.

Detroidis asuv FOX 2 teatas, et piirkonna mustanahalised naised said samuti teksti. Sama andis teada FOX 5 Atlantas.’