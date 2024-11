Ukraina sõjaekspert Martin Helmele: aga anna Venemaale Narva ja vaata, kas ta loobub oma pretensioonidest Eestile!

Loomulikult ei jätaks Venemaa ka peale seda Eestit ja eestlasi rahule ja see ongi probleem. Ma loodan, et poliitikuna ja Eesti parlamendi liikmena te siiski mõistate seda. Siinkohal võib tsiteerida Winston Churchilli, kes ütles, et ei saa läbi rääkida tiigriga, kui su pea on juba tema lõugade vahel. Kui te seda üritate, siis läheb nagu venelased ütlevad: annad sõrme ja sul hammustatakse küünarnukini käsi ära. Me Ukrainas mõistame väga hästi, et Venemaa eksisteerib ainult ekspansiooni tingimustes, ainult territooriumide vallutamise ja ressursside neelamise tingimustes. Seetõttu mõistavad kõik, et Venemaaga ei saa olla mingit kokkulepet, see on lihtsalt füüsiliselt võimatu. Minu isiklik arvamus on see, et teie räägitav võrdub reetmisega ja ma loodan, et ka Eestis seda nii mõistetakse.