Numbrid ei valeta: automaksu eel kasvab Eestis enim uute diiselautode müük

Eestis müüdi oktoobris 2673 uut sõiduautot, mis ületas möödunud aasta oktoobrikuu tulemuse koguni 54,9%. Kümne kuu kokkuvõttes jääb müük seni siiski veel 3,5% alla eelmise aasta sama perioodi müüginumbritele.

Automüügiettevõtete katusorganisatsiooni AMTEL statistikast selgub, et suurima osakaalu (53,7%) oktoobri kogumüügist moodustasid hübriidautod, milliseid anti klientidele üle 1435. Elektriautosid müüdi oktoobris 119 ja nende osakaal on jätkuvas languses.

Samuti on languses bensiiniautode müük (osakaal 22,4%), samas kui kasvamas on diiselautode müük, mis möödunud aasta kümne kuu võrdluses on kerkinud 30,5%.

Automarkidest tegi oktoobris parima tulemuse Škoda, milliseid müüdi 620. Järgnesid Toyota 395 ja Renault 253 müüdud autoga.

Mudelite esikolmiku moodustasid oktoobris Škoda Octavia (233), Škoda Kodiaq (190) ja Toyota Corolla (132).

AMTELi tegevjuht Meelis Telliskivi sõnas, et oktoobri uute sõiduautode müügi kasvu üheks põhjuseks on jaanuarist kehtima hakkav mootorsõidukimaks ja mõned suuremad ostuhanked. Lisaks on tõusnud märgatavalt ka aktiivsus kasutatud autode turul.“

Jätkuvalt aga on languses tarbesõidukite müük, milliseid anti tarbijatele oktoobris üle 376 ehk 14,7% vähem kui mullu oktoobris. Käesoleva aasta kümne kuuga on müüdud kokku 3893 uut tarbesõidukit, mida on 9,3% vähem kui mullu samal perioodil. Populaarseimaks automargiks oli oktoobris Citroen, järgnesid Renault ja Toyota. Veokite segmendis olid edukaimad Scania (19) ja Volvo (15).