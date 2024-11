Järgmine samm: riik asub sulgema oma veebilehtede venekeelseid versioone

Agressorriigi Venemaa kodanikelt valimisõiguse äravõtmise kavatsus on vaid üks samm teekonnal, mille Eesti Venemaa täiemahulise sõja käivitamise järel astumas on. Nimelt on esimestes valitsusasutustes eesotsas justiitsministeeriumiga haudumas plaan lõpetada 30 aastat väldanud raha kulutamine riiklike veebilehtede tõlkimisele vene keelde ja ning kärpida üldisemalt kulutusi venekeelsele kommunikatsioonile.