Politoloog: Trump peab pikalt viha, kuid Ukraina ja Venemaa naabrite saatus oleneb praegu rohkem nende endi juhtidest

Donald Trump on kuulutanud end USA presidendivalimiste võitjaks ja teda on õnnitlenud ka teiste riikide juhid. Ta on lubanud, et tema valitsemisajal on USA ajaloo kuldaeg. Kuid kas Trumpi võit tähendab teiste riikide, eelkõige Ukraina ja Venemaa naabrite jaoks katastroofi?