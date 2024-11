KUULA | Töö tegevusjuhendajana paneb nägema teiste vajadusi

Annika Koppel, kes praegu korraldab Keila-Paldiski tegevusjuhendajate tööd, ütles töö eripärast rääkides, et inimesele, kes soovib selles ametis töötada, peavad meeldima inimesed ja nendega suhtlemine. HKT koolituste arendusjuht Tuuli Ainsaar lisas, et teda hoiab ettevõttes juba aastaid tööl see, et nende töö loob tähendust. „Tegevusjuhendaja aitab psüühilise erivajadusega inimesi, kes kõigega oma elus hakkama ei saa. Nad elavad kogukonna majades või korterites ja me saame aidata neil sisustada oma elu erinevate tegevustega, vastavalt inimese enda huvidele ja võimetele,“ tõdes Ainsaar. Tartu Laseri kodu tegevusjuhendaja Janek Kõlamets rääkis, et rahulolu töös pakuvad ka klientide eduelamused tööellu tagasipöördumisel.