Mitte ainult kartul: teadlased on nimetanud kaheksa taime, mis võivad potentsiaalselt Marsil ellu jääda

Kas mäletate filmi Marslane (The Martian)? See on 2015. aastal valminud ulmefilm, mille lavastas Ridley Scott ja mille peaosas on Matt Damon. Filmi aluseks on Andy Weiri romaan. Filmis jääb astronaut Mark Watney (Matt Damon) Marsile üksi pärast seda, kui tema meeskond arvab, et ta on õnnetuses hukkunud. Ta peab filmis leidma viise, kuidas ellu jääda, kuni päästeoperatsioonini, ning üks olulisemaid meetodeid, mida ta kasutab, on kartuli kasvatamine. Ta kasutab oma järele jäänud varusid ja Marsi pinnasest varutud aiamaad, et kasvatada kartuleid, et tagada endale toitu ellu jäämiseks. Kartuli kasvatamine Marsil on filmi üks keskseid liine. Filmi teaduslik täpsus on teadlaste poolt suures osas kiidetud, kuigi mõningate aspektidega on teatud määral liialdatud, sest tegemist on siiski ulmefilmiga.