Telia hakkas SMSide kõrval pakkuma RTT-teenust. Mis see on?

Reaalajas tekstiedastus (RTT) on VoLTE ehk 4G kõnedele lisanduv võimalus teksti edastamiseks häälkõne ajal. Tavapärasest SMS-sõnumiteenusest eristab RTT-d see, et sõnumi saaja näeb teksti ilmumist telefoniekraanil samal ajal, kui saatja seda kirjutab ehk tähthaaval.

Lähitulevikus saab RTT-d kasutada kiireks ja vahetuks teabevahetuseks näiteks hädaabiteenustes, kui hädasolija ei saa või pole võimeline rääkima. Ühtlasi hõlbustab RTT kuulmis- ja/või rääkimispuudega inimeste omavahelist suhtlust.

Telia ühendusteenuste osakonna juhi Evelin Neeroti sõnul on Telia Eesti teadaolevalt üks esimesi Euroopa mobiilioperaatoreid, kes kõnealuse lahenduse klientideni toob.

„Lõime RTT võimekuse oma mobiilivõrgus juba 2023. aastal, kuid seni on selle kasutuselevõttu pidurdanud nutitelefonide puudumine, mis kõnealust funktsionaalsust toetaks. Nüüd saame kinnitada, et Telia kaubavalikusse on lisandunud esimene HMD poolt toodetud Skyline nutitelefon, millega saab RTT lahendust kasutada,“ ütles Neerot.

Tema kinnitusel peab RTT võimekus olema lähitulevikus lisaks tavasuhtlusele kasutatav ka hädaabikõnedes. „Selle eelduste loomiseks on meil tegevused käivitatud ning jõuame Häirekeskusega RTT testimiseni järgmise aasta esimeses kvartalis,“ lisas Neerot.

Eesti Vaegkuuljate Liidu esinaise Külliki Bode sõnul tervitab liit kõiki tehnoloogilisi arenguid, mis lihtsustavad ja aitavad kuulmislangusega inimestel toime tulla, eriti hädaolukordades. „RTT teenus on kindlasti vajalik meie sihtgrupile ning usume, et seda hakkavad kasutama need inimesed, kes ei kuule piisavalt või ei saa ise rääkida. Loodame, et saame seda rakendust juba õige varsti ka ise proovida.“

Siseministeerium ja Häirekeskus peavad uut suhtlusmeetodit heaks täienduseks hädaabikõnedele