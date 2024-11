Niidukitesti kokkuvõte: Husqvarna Automower 410XE Nera

Forte testis sel suvel Husqvarna uusimat täisautomaatset robotmuruniidukit Automower 410XE Nera – tegi kahtlematult head tööd ning üldise mugavuse ja muretuse pakkumise kõrval viis mõtted sellele, et see valdkond on üllatavalt kiires arengus. Üsna mitu uut asja jõudis üle õhu seadmeni ka selle suve jooksul ja mitu murekohta seeläbi lahendatud.